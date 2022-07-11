Volkswagen розраховує скоротити терміни постачання електромобілів найближчим часом. Для цього компанія докладає чимало зусиль.

До кінця 2022 року скоротяться терміни постачання електромобілів Volkswagen AG. На це розраховує головний виконавчий директор концерну Герберт Дісс, повідомляє CNBC.

Читайте також: Volkswagen ліквідує завод Нижньому Новгороді

"Прогноз дуже хороший, у нас дуже хороший обсяг замовлень в Азії, — сказав Дісс. — Ми намагаємося забезпечувати короткі терміни постачання".

З його слів, цей період року виявився для компанії піковим, тому концерн нарощує виробництво. VW прискорить виробництво у другому півріччі 2022 року, щоб зуміти скоротити терміни постачання електромобілів.

"У Європі й США також спостерігається високий попит", — сказав Дісс.

Ситуація з дефіцитом напівпровідників, зі слів глави VW, все ще є перешкодою для виробництва, проте він розраховує на її покращення незабаром.

Volkswagen розпочав будівництво заводу з виробництва акумуляторів у Зальцгіттері й оголосив про початок роботи нової компанії-виробника PowerCo. У повідомленні VW сказано, що PowerCo. "...відповідатиме за всі глобальні операції в галузі виробництва акумуляторів Volkswagen Group". До 2030 р. PowerCo. разом із партнерами інвестує понад 20 млрд євро у розвиток цього сегменту бізнесу. Річний виторг компанії, як очікується, перевищуватиме 20 млрд євро, її штат у Європі складе до 20 тисяч чоловік.