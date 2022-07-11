Volkswagen рассчитывает сократить сроки поставки электромобилей в ближайшее время. Для этого компания прилагает немало усилий.

К концу 2022 года сократятся сроки поставки электромобилей Volkswagen AG. На это рассчитывает главный исполнительный директор концерна Герберт Дисс, сообщает CNBC.

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"Прогноз очень хороший, у нас очень хороший объем заказов в Азии, – сказал Дисс. – Мы стараемся обеспечивать короткие сроки поставки".

По его словам, этот период года оказался для компании пиковым, потому концерн наращивает производство. VW ускорит производство во втором полугодии 2022 года, чтобы суметь сократить сроки поставки электромобилей.

"В Европе и США также наблюдается высокий спрос", – сказал Дисс.

Ситуация с дефицитом полупроводников, по словам главы VW, все еще препятствует производству, однако он рассчитывает на ее улучшение в скором времени.