Производство автомобилей под брендами Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде будет ликвидировано.

На этой неделе компания Volkswagen объявит о ликвидации производственной площадки в Нижнем Новгороде, утверждает “Газета.Ru” со ссылкой на два источника, в частности – в российском офисе немецкой марки. Официальная причина – сокращение поставок автокомпонентов на территорию РФ, а также “блокирование логистических поставок”.

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Напомним, на мощностях “Группы ГАЗ” для концерна “Фольксваген” по контракту собирали Volkswagen Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Проектная мощность предприятия – 132 тысячи машин в год. В прошлом году в Нижнем построили 400-тысячный автомобиль для VW Group Rus, а также 750-тысячную “Шкоду”.

В начале марта этого года сборка “Фольксвагенов” и “шкод” в России, а также их поставки дилерам были прекращены из-за военных действий в Украине. Примерно через месяц прошел слух, якобы заводы в Нижнем Новгороде и Калуге могут вернуться к работе летом, но теперь такое развитие событий кажется маловероятным.

В прошлом месяце стало известно, что рабочие нижегородской площадки смогли выторговать весьма привлекательные условия добровольного увольнения.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за первые пять месяцев текущего года продажа бренда Volkswagen в России составила 13 787 штук (-66%), продажа Skoda – 13 990 штук (-67%).