Скоріш за все, не буде їх і в автомобілях інших брендів німецького концерну. Mercedes-Benz Citan: велика прем'єра у сегменті компактних фургонів

В найближчі роки кількість автомобілів з механічною трансмісією почне стрімко скорочуватися і німецький автогігант Volkswagen підтримує цю тенденцію, плануючи відмовитись від МКП до 2030 року.

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Оскільки на автомобільний світ чекає тотальна електрифікація, у Вольфсбурзі вважають подальший випуск механічних трансмісій економічно недоцільним. Так, вже з 2023 року Tiguan нового покоління буде виключно двопедальним. Така ж дола чекає і на наступні Golf та Passat. Останній, до речі, ще й позбудеться кузову седан у наступному поколінні.

Слідом за самим Volkswagen, від механічної трансмісії доведеться відмовитись решті брендів концерну: Seat, Skoda. Audi вже зараз має дуже мало моделей з механічною трансмісією, тому для фірми з Інгольштадта перехід на автоматичні трансмісії можливий навіть раніше 2030 року. Тим більше, що Audi планує випускати виключно електромобілі вже з 2026 року.