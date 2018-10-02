Volkswagen AG і компанія Microsoft підписали угоду про стратегічне партнерство, в рамках якого буде створена найбільша в автомобільній індустрії цифрова екосистема.

Глобальна хмарна платформа Volkswagen Automotive Cloud дозволить концерну в найближчому майбутньому виступити в якості постачальника інформаційних послуг.

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Починаючи з 2020 року п'ять мільйонів автомобілів з логотипом Volkswagen щорічно ставатимуть частиною хмарної платформи та екосистеми Volkswagen We. З її допомогою компанія надаватиме нові онлайн-послуги, здійснюватиме збір та аналіз даних про стан автомобіля, а також розроблятиме унікальні інтегровані рішення. Наприклад, це можуть бути Додатки для стрімінга медіа, підключення до систем розумного будинку, оновлення вбудованого ПО "по повітрю".

В рамках партнерської угоди Volkswagen відкриє новий офіс недалеко від штаб-квартири Microsoft в Редмонді, США. У планах-збільшити штат співробітників до 300 осіб. З наймом персоналу, а також консалтингом допомагатиме Microsoft. Крім цього, технологічна компанія надасть фахівцям Volkswagen доступ до власної бази знань про хмарні технології.

Раніше стало відомо, що з 2021 року всі медійні комплекси в автомобілях альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi будуть працювати під керуванням операційної системи Android. В рамках угоди з Google компанія об'єднає онлайн-сервіси в єдину платформу — Alliance Intelligent Cloud і отримає доступ до екосистемі Android.