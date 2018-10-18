Продвинутая технология света "может превратить автомобиль в эмоциональный дизайнерский объект", — сообщает компания. С другой стороны, "умный" свет способен повысить безопасность и комфорт.

Опциональные фары IQ. Light matrix LED в новом кроссовере Volkswagen Touareg обладают 256 светодиодами на па́ру, управляемыми по отдельности.

Это даёт широкие возможности по адаптации светового пучка к обстановке: поворотам, другим машинам поблизости, пешеходам, животным, смене погоды, скорости...

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А если число отдельных пикселей нарастить до 30 000? Получатся фары Micro-pixel HD LED, которые способны стать частью целой системы интерактивного света. О ней компания рассказала на специальном мероприятии.

Компоненты фары Micro-pixel HD LED: 1 — внешняя линза, 2 — световод, 3 — корпус, 4 и 8 — дизайнерские крышки, 5 — блок Micro-pixel LED, 6 — держатели линз, 7 — система линз, 9 — модуль ближнего света, 10 — держатель модуля Micro-pixel, 11 — радиатор охлаждения.

Как и в системах с меньшим числом переключаемых диодов, HD-фары способны предотвращать ослепление встречных водителей, высвечивать отдельным лучом пешехода на обочине и адаптировать форму луча под обстановку (город, шоссе, мокрая дорога, бликующая в фарах). К тому же немцы говорят, что такие фары могут быть оснащены высокомощными диодами, тогда дальний будет бить на 550 с лишним метров. Причём такая оптика окажется дешевле дальнобойной «лазерной». Впрочем, оба принципа действия вполне можно совместить, как в системе Matrix laser.

Начиная с некоторого солидного количества пикселей в фаре, появляется возможность реализовать такую функцию, как Optical Lane Assist. Это виртуальная разметка, показывающая траекторию машины и её габариты (включая прицеп), которая к тому же изгибается вслед за поворотом. Функция тестируется на Туареге с фарами, названными HD-LCD.

А это Touareg сейчас: оптика IQ.Light LED Matrix ориентируется на показания карты и GPS, скорость машины, угол поворота руля и данные с фронтальной камеры. Эти фары умеют высвечивать пешеходов или ослаблять часть потока так, чтобы во время дождя асфальт не блестел прямо перед машиной (функция Poor Weather).

Другое направление развития оптики: формирование разных надписей и картинок на самих фарах и на фонарях за счёт множества отдельных световых секций (по сути крупных пикселей). Так можно не только предупреждать окружающих о чём-либо, но и менять облик машины, показывать настроение её водителя (как было продемонстрировано ещё на шоу-каре Audi Aiconи нескольких других).

Световая графика на машине и вокруг неё — дополнительный канал коммуникации. Посмотрите хотя бы на проектор, создающий виртуальный сигнал поворота на асфальте или показывающий открытие двери.



Перспективная оптика может включать в себя голографические элементы, матричные экраны для вывода изображений (например, фонари могут показывать знак опасности или заряд аккумулятора) либо позволит пользователю самому выбирать световую подпись своего автомобиля (справа).

Ещё одна разработка названа Optical Park Assist. Это световая разметка, помогающая на парковке. В отличие от виртуальных линий на центральном экране, эти проецируемые на асфальт посредством микролинз полосы можно будет прекрасно видеть и в зеркалах. Заодно у такой разметки появляется вторая функция — предупреждать пешеходов о том, что вы движетесь задним ходом.

Световая разметка в ряде случаев удобнее, чем выводимая на экран. Справа: в виде опыта компания довела идею «общения» с пешеходами до логического финала — экранов по периметру. Внизу: у компании есть собственный «Центр освещения» на заводе в Вольфсбурге, где разрабатываются и испытываются такие системы.

Придуман световой индикатор статуса замков в дверной ручке: красный — заблокировано, синий — обнаружен смартфон с интерфейсом NFC, зелёный — открыто.

Немцы предполагают постепенно внедрять в практику различные элементы интерактивного света. Эволюция диодной оптики в сторону роста числа отдельных точек очевидна, и перспективы тут интересные. Фары HD Matrix на 8000 пикселей в шоу-каре

I.D. Vizzion уже могли «общаться» с пешеходами, например, пропуская человека и рисуя на дороге световую зебру, не говоря уж о выборочной подсветке объектов. Похожие активные системы развивает Daimler (Digital Light), Ford (Camera-Based Advanced Front Lighting), ряд иных автопроизводителей. Из опытов других разработчиков мы знаем, что достаточно умная и быстродействующая матричная оптика способна на удивительные вещи. Скажем, она может стереть из поля зрения человека капли дождя, сверкающие ночью в свете фар.