Сьогодні, 19 вересня, на площі перед Кабінетом Міністрів зібралися власники автомобілів на Єврономерах.

Мітингувальники вимагають прийняття законопроектів щодо поліпшення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, виділення коштів на ремонт доріг в Україні. Крім того, автомобілісти виступають проти законопроекту, який суттєво обмежує права водіїв.

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вийшов до мітингувальників відповісти на запитання що до доріг та перевезень.