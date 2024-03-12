Електрокари Volvo заряджатимуться на 30% швидше. Марка, яка належить Geely, планує використовувати спеціальне програмне забезпечення у майбутніх моделях.

Volvo уклала угоду зі стартапом Breathe Battery Technology і тепер зможе використати у своїх машинах його програмне забезпечення для керування батареєю.

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Софт Breathe сумісний із будь-яким типом акумуляторів. Він динамічно підлаштовується під стан осередків, скорочує час заряджання та одночасно знижує ризик металізації літію, тобто утворення провідних ділянок, які можуть стати причиною короткого замикання.

Volvo Cars оголосила про інвестиції та створення комерційного партнерства з британським стартапом Breathe Battery Technology, софт для управління батареями якого використовується на двох десятках моделей смартфонів OPPO. Алгоритми Breathe засновані на фізичних принципах і можуть, залежно від завдання, або продовжити термін служби акумулятора або прискорити процес заряджання, не впливаючи на інші параметри.

Програмне забезпечення працює з будь-якою внутрішньою хімією. Поставляють софт у вигляді попередньо скомпільованої бібліотеки, яка легко інтегрується в систему керування батареєю. Контролюючи зарядний струм у реальному часі, надбудова прискорює процес зарядки і одночасно адаптується до стану осередків, що змінюється, для підвищення безпеки. Згідно з внутрішніми випробуваннями, з технологією Breath Charger 48-вольтовий акумулятор Varta EasyBlade заряджається до 50% майже вдвічі швидше, ніж без неї.

Саме цей софт з'явиться на електрокарах Volvo наступного покоління. Очікується, що з ним зарядка з 10 до 80% займатиме на 15—30% менше часу, причому збільшена швидкість буде доступна протягом усього терміну служби батареї. У поєднанні з технологією надшвидкої зарядки XFC від StoreDot, яку Volvo теж збирається використовувати у своїх машинах, це може дати серйозну конкурентну перевагу.