Повернення техогляду автомобілів стане черговою "годівницею" для працівників сервісних центрів.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. "У країні, яку "з'їла" корупція, повернення техогляду авто стане черговою "годівницею" для працівників сервісних центрів. Сьогодні триває торгівля різного роду бланками техпаспортів, водійських посвідчень, організація здачі на права і так далі. Система корумпована і з'їдена хабарами. По суті, техогляд стане лише імітацією і корупційною схемою у виконанні нинішньої влади", – сказав С. Шабовта.

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Він уточнив, що багато водіїв не можуть привести свої машини в порядок через відсутність фінансів.

"У них немає грошей, водії добивають машини, які їм служать десятиліттями. Вони є у переважної маси українців середнього достатку", – резюмував С. Шабовта.

Нагадаємо, Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд для приватних автомобілів. В тому числі, і для машин на єврономерах. Такий законопроект уряд підготував, посилаючись на нібито вимоги ЄС.