Статистика продажів за перше півріччя 2023 року свідчить про те, що кожна друга купівля нового авто в ЄС - це кросовер.

Кросовери та позашляховики досягли важливого рубежу продажів за перші шість місяців року, вперше в історії склавши більше половини загального об’єму ринку нових автомобілів у Європі. Їхня частка ринку зросла до 51 відсотка, що є значним стрибком порівняно з першою половиною 2022 року, коли вона становила 48 відсотків.

Дані про продажі, зібрані дослідником ринку Dataforce, показують, що поставки зросли на 23 відсотки протягом першого півріччя 2022 року, досягнувши 3,37 мільйона одиниць.

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Дивлячись на 10 найпопулярніших позашляховиків у першому півріччі 2023 року, Tesla Model Y була першою з 138 152 одиницями, або на 207 відсотків більше, ніж за той самий період минулого року. Крім нього єдиним позашляховиком, якому вдалося продати понад 100 000 автомобілів, був Volkswagen T-Roc з 104 465 (зростання на 32 відсотки). Toyota майже потрапила до шестизначного клубу з Yaris Cross (96 849 одиниць), що становить збільшення на 49 відсотків.

Топ-10 замкнули VW Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur і Ford Puma. Загалом невеликі позашляховики були найпопулярнішими на Старому континенті в першому півріччі 2023 року з 1 133 822 продажами, за ними йдуть компактні позашляховики з 999 568 продажами та маленькі автомобілі з 913 571 продажами.

Це не означає, що звичайні автомобілі вимирають, оскільки Dacia Sandero все ще мала сильну першу половину року з 124 190 одиницями. Крім того, Opel Corsa, Peugeot 208 і Renault Clio були продані тиражем понад 100 000 екземплярів. Skoda Octavia показала відмінне перше півріччя 2023 року: постачання зросли на 77,3 відсотка до 83 073 одиниць після того, як материнська компанія VW Group усунула вузькі місця виробництва. Golf все ще перевершує свого більш практичного та більшого чеського брата з 88 899 одиницями.