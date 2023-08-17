Відео з дрона демонструє вражаючий радіус повороту габаритного електричного пікапа.

Tesla Cybertruck все ближче й ближче до очікуваного запуску на ринок у вересні, тому все більше і більше прототипів помічають ентузіасти бренду.

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Тепер нове відео з дрона, опубліковане завзятим фоловером Giga Texas Джо Тегтмейєром на своєму каналі YouTube, показує роботу заднього колеса майбутнього пікапа згори, надаючи нам додаткову інформацію про його радіус повороту.

Майже п’ятихвилинне відео демонструє транспортний засіб від сеансу зарядки батареї на станції Supercharger до моменту, коли він заходить на фабрику, але незабаром після того, як він залишає зарядний пристрій, він робить U-поворот, показуючи, що він може розвернутися без руху заднім ходом.

Типова місцева смуга дороги в США має ширину від 3 до 3,6 метра. Тому, якби ми припустили, ми б сказали, що діаметр повороту Cybertruck становить близько 11 метрів, враховуючи роздільну смугу, яка розділяє дорогу.

Це дуже приблизна оцінка, тому сприймайте її з недовірою, але якщо вона виявиться правдою, це означатиме, що Cybertruck має такий самий діаметр повороту, як Hummer EV, який також має задні керовані колеса. У той же час Rivian R1T, який не має керма задніх коліс, може повертати бордюр до бордюру за 15,4 метрів, згідно з вимірюваннями MotorTrend.

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що Cybertruck «можливо, кращий, ніж [модель] Y у повороті». Для довідки, Модель Y, яка не має керма задніх коліс, але оснащена колесами меншого діаметру, ніж Cybertruck, має діаметр повороту 11,8 метра.

Cybertruck від Tesla вже знаходиться на стадії підготовки до випуску, а перші випробувальні екземпляри (RC) сходять з конвеєра компанії Texas Gigafactory. Очікується, що спеціальна подія передачі відбудеться наступного місяця після багатьох років затримок і гір спекуляцій в Інтернеті, що зробить його одним із найбільш, якщо не найбільш очікуваним транспортним засобом у новітній історії.