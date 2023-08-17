Видео из дрона демонстрирует впечатляющий радиус поворота габаритного электрического пикапа.

Tesla Cybertruck все ближе и ближе к ожидаемому запуску на рынок в сентябре, поэтому все больше и больше прототипов замечают энтузиасты бренда.

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Теперь новое видео из дрона, опубликованное упорным фолловером Giga Texas Джо Тегтмейером на своем канале YouTube, показывает работу заднего колеса будущего пикапа сверху, предоставляя нам дополнительную информацию о его радиусе поворота.

Почти пятиминутное видео демонстрирует транспортное средство от сеанса зарядки батареи на станции Supercharger до момента, когда он заходит на фабрику, но вскоре после того, как оставляет зарядное устройство, он делает U-поворот, показывая, что он может развернуться без движения задним. ходом.

Типичная местная полоса дороги имеет ширину от 3 до 3,6 метра. Поэтому, если бы мы допустили, мы бы сказали, что диаметр поворота Cybertruck составляет около 11 метров, учитывая разделительную полосу, разделяющую дорогу.

Это очень приблизительная оценка, поэтому воспринимайте ее с недоверием, но если она окажется правдой, это означает, что Cybertruck имеет такой же диаметр поворота, как Hummer EV, который также имеет задние управляемые колеса. В то же время Rivian R1T, не имеющий руля задних колес, может поворачивать бордюр в бордюр за 15,4 метров, согласно измерениям MotorTrend.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что Cybertruck "возможно, лучше, чем [модель] Y в повороте". Для справки, модель Y, не имеющая руля задних колес, но оснащенная колесами меньшего диаметра, чем Cybertruck, имеет диаметр поворота 11,8 метра.

Cybertruck от Tesla уже находится на стадии подготовки к выпуску, а первые испытательные экземпляры (RC) сходят с конвейера компании Texas Gigafactory. Ожидается, что специальное событие передачи состоится в следующем месяце после многих лет задержек и гор спекуляций в Интернете, что сделает его одним из самых, если не наиболее ожидаемых транспортных средств в новейшей истории.