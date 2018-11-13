Столичні комунальники відзвітували про завершення капремонту шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела.

Комунальне підприємство “Київавтодор” повідомило, що у Києві вперше за 42 роки відремонтувано шляхопровід на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, поблизу Національного Авіаційного університету.

Комплексна споруда є шляхопроводом на перехрещенні двох вулиць і включає трамвайну зупинку.

Також цікаво: Велике інтерв'ю Олега Ярошевича: про депутатів-зрадників, митні ставки та подальші плани

“Вперше з 1976 року, тобто за 42 роки(!), споруда була комплексно капітально відремонтована: дорожники повністю відновили технічний стан шляхопроводу з заміною гідроізоляції, асфальтобетонного покриття на шляхопроводі, підходах до нього та тротуарах”, – йдеться у дописі на офіційній сторінці підприємства у Facebook.



Також цікаво: Пекло у Раю: водій показав відео поїздки крізь пожежу