На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з’явилась петиція в якій пропонується зробити обов’язковим використання відеореестраторів в автомобілях.

На думку автора петиції Антона Ковалишина обов’язкове встановлення відеореестраторів на всіх автомобілях допоможе покращити безпеку на українських дорогах

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“У зв'язку із катастрофічним збільшенням аварійності на дорогах України та необ'єктивністю слідства по справах ДТП, пропоную внести зміни до законодавчих актів, у яких передбачити загальнообов'язкове встановлення та використання відеозаписуючої техніки (дорожні відеореєстратори) та відповідальність за її відсутність у всіх транспортних засобах” сказано в тексті петиції.

Петиція була опублікована 07 вересня 2018 і на даний момент набрала лише 75 з 25 000 необхідних підписів.

Нагадаємо, що набрання петицією необхідної кількості підписів не є гарантом її виконання владними структурами. Наприклад, петиція стосовно офіційного розблокування доступу до інтеренет-ресурсу “Вконтакте” дуже швидко набрала необхідну кількість голосів, але президент України відмовився приймати запропоноване в петиції рішення.