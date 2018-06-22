В аварії пошкоджено три автомобіля та постраждав велосипедист.

В соцмережі Фейсбук поширено відео, де власник автомобіля на єврономерах після скоєного ДТП дуже швидко втікає з місця пригоди.

На відео зафіксовано, що по вулиці Миколи Євшана міста Калуша Івано-Франківської області на заборонений сигнал світлофора швидко проїжджає білий VW Golf. Адже автомобіль напроти нього стоїть, чекаючи зеленого.

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По перпендикулярній дорозі їде чорний Opel Insignia, який стикається з "Гольфом". В результаті аварії "Фольксваген" на іноземних номерах розвертає, він збиває велосипедиста, який з порушенням ПДД повернув з бульвару ліворуч. Opel також розвертає та відкидає на посадку, а "Гольф" ще й зачіпає інший автомобіль.

Не встигають машини зупинитись, як з VW Golf "на бляхах" вискакує водій та швидко покидає місце пригоди. Мабуть, таким чином водій намагається уникнути відповідальності за скоєне – навряд чи він побіг за лікарем для постраждалого велосипедиста, який опинився під його колесами.

Нагадаємо, що в Україні почали відміняти жовтий сигнал світлофора.