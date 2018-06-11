Кілька місяців тому активно обговорювалась тема "відміни жовтого сигналу світлофора". Пропозиція, висунута на одному із засідань Кабміну тоді ще на рівні ідеї, тепер почала втілюватись у життя. Першим містом, в якому на нічний час скасують "миготливий жовтий", стане Вінниця.

Наразі стало відомо, що саме значить “відміна жовтого”, адже згідно ряду документів, в тому числі міжнародних, триколірну систему регулювання руху транспорту скасувати в цілому фактично неможливо.

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Як повідомляє “20 Хвилин Вінниця”, починаючи з 11 червня у нічний час на магістральних вулицях міста світлофори не перемикатимуть у “черговий режим”. Тобто, незалежно від часу доби, світлофори працюватимуть у звичайному режимі, продовжуючи регулювати рух як і в день, за допомогою усіх трьох сигналів.

Відміна “нічного режиму”, коли рух на перехрестях, обладнаних світлофорами, переходив із регульованого на нерегульований, покликана підвищити дорожню безпеку. Такий крок має унеможливити “нічні перегони” та дати більше безпеки пішоходам, які зможуть переходити дорогу за сигналом світлофора, а не сподіваючись на уважність водіїв та дотримання ними Правил дорожнього руху.

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Рішення щодо заборони “нічного миготливого жовтого” впроваджено вінницькою міською радою разом із місцевою патрульною поліцією. Юрій Лавренюк, заступник міністра інфраструктури, який є одним із ініціаторів “відміни жовтого”, на своїй фейсбук-сторінці висловив сподівання, що «після схвалення Урядом, зазначені рекомендації (щодо відміни нічного режиму для світлофорів) будуть впроваджені усіма органами місцевого самоврядування по всій державі».