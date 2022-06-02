Санкції сильно шкодять російському автопрому, але не знищують його повністю. У квітні в країні-агресорі було випущено 20 тисяч нових автомобілів.

За даними Росстату, за чотири місяці 2022 року з російських конвеєрів зійшло 264 тис. легкових автомобілів, що на 47,4% нижче за показник за аналогічний період минулого року. У квітні було випущено 20 тис. машин – це на 85,4% менше, ніж на рік раніше.

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Варто зазначити, що на підприємстві Haval у Тульській області у квітні стартувало виробництво нового середньорозмірного кросовера Haval Dargo. Водночас переважна більшість російських автозаводів, як і раніше, перебувала у простої у зв'язку з нестачею комплектуючих внаслідок санкцій та розриву логістичних ланцюжків через війну в Україні.

Виробництво вантажних автомобілів у січні – квітні склало 52,5 тис. одиниць, що на 5,6% нижче за показник за аналогічний період минулого року. У квітні з російських конвеєрів зійшло 12,2 тис. вантажівок – це на 30,4% менше, ніж роком раніше. Варто зазначити, що КАМАЗ у квітні знизив виробництво на 15%, випустивши 3803 вантажні автомобілі.