Це УАЗ та «Моторс Мануфекчурінг Рус», що належить китайському Haval.

Виробництво легкових автомобілів у Росії триває лише на двох заводах з тринадцяти, які працювали до військового вторгнення в Україну.

Останя інформація – автоскладальний майданчик «Автотор» у Калінінградській області, який займався крупновузловим складанням багатьох автомобілів, не зміг відновити роботу, як планувалося, 23 травня.

Така ж доля спіткала й «АвтоВАЗ» – у травні він не працював жодного дня, хоча люди мали вийти на роботу після травневих свят.

Також цікаво як може виглядати "Лада" без імпортних комплектуючих?

Таким чином, в Росії продовжують працювати тільки два автомобільні заводи - Ульяновський УАЗ та Haval "Моторс Мануфекчурінг Рус", що належить китайському Haval, в Тульській області. Автовоза також залишається у простому.

Крім «Автотора» відпустку на невизначений термін довелося продовжити персоналу підприємства «Мазда Соллерс» у Владивостоку.

Які автозаводи рф існують та як працюють станом на травень 2022 р: