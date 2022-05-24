Це УАЗ та «Моторс Мануфекчурінг Рус», що належить китайському Haval.
Виробництво легкових автомобілів у Росії триває лише на двох заводах з тринадцяти, які працювали до військового вторгнення в Україну.
Останя інформація – автоскладальний майданчик «Автотор» у Калінінградській області, який займався крупновузловим складанням багатьох автомобілів, не зміг відновити роботу, як планувалося, 23 травня.
Така ж доля спіткала й «АвтоВАЗ» – у травні він не працював жодного дня, хоча люди мали вийти на роботу після травневих свят.
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Таким чином, в Росії продовжують працювати тільки два автомобільні заводи - Ульяновський УАЗ та Haval "Моторс Мануфекчурінг Рус", що належить китайському Haval, в Тульській області. Автовоза також залишається у простому.
Крім «Автотора» відпустку на невизначений термін довелося продовжити персоналу підприємства «Мазда Соллерс» у Владивостоку.
Які автозаводи рф існують та як працюють станом на травень 2022 р:
- Санкт-Петербург - завод Hyundai (Hyundai Solaris, Creta; Kia Rio) - зупинений
- Санкт-Петербург - завод Nissan (Nissan X-Trail, Murano, Pathfinder та Qashqai) – стоїть, під питанням націоналізації
- Санкт-Петербург - завод Toyota (Toyota RAV4 та Camry) – зупинений
- Калінінград - "Автотор" (Kia ceed, Sportage, Soul, Venga, Optima, Prime, Mohave, Cerato, Sorento; Hyundai i40, Elantra; BMW X3, X4, X5, X6) – зупинений
- Москва – Автофрамос / АЗЛК (Renault Duster, Kaptur) – переданий владі Москви, має випускати «Москвичі», але не працює
- Калуга – Volkswagen, Skoda – зупинений
- Калуга – ПСМА Рус (Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Opel) – зупинений
- Нижній Новгород – ГАЗ – інформації нема
- Тольятті – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Lada), переданий росіянам, не працював у травні, планує запустити конвеєр з червня
- Іжевськ – "ІжАвто" (Lada), частина «АвтоВАЗу» – інформації нема
- Ульянівськ – УАЗ (УАЗи) – працює
- Владивосток – Sollers (Mazda6 та CX-5) – зупинений
- Тула – Haval – працює.