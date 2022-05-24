Это УАЗ и "Моторс Мануфэкчуринг Рус", принадлежащий китайскому Haval.

Производство легковых автомобилей в России продолжается только на двух заводах из тринадцати, работавших до военного вторжения в Украину.

Последняя информация – автосборочная площадка "Автотор" в Калининградской области, занимавшаяся крупноузловой сборкой многих автомобилей, не смогла возобновить работу, как планировалось, 23 мая.

Такая же участь постигла и "АвтоВАЗ" – в мае он не работал ни одного дня, хотя люди должны были выйти на работу после майских праздников.

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Таким образом, в России продолжают работать только два автомобильных завода – Ульяновский УАЗ и Haval "Моторс Мануфэкчуринг Рус", принадлежащий китайскому Haval, в Тульской области. Автовоз также остается в простом.

Помимо "Автотора" отпуск на неопределенный срок пришлось продлить персоналу предприятия "Мазда Соллерс" во Владивостоке.

Какие автозаводы рф существуют и как работают по состоянию на май 2022 г.: