Это УАЗ и "Моторс Мануфэкчуринг Рус", принадлежащий китайскому Haval.
Производство легковых автомобилей в России продолжается только на двух заводах из тринадцати, работавших до военного вторжения в Украину.
Последняя информация – автосборочная площадка "Автотор" в Калининградской области, занимавшаяся крупноузловой сборкой многих автомобилей, не смогла возобновить работу, как планировалось, 23 мая.
Такая же участь постигла и "АвтоВАЗ" – в мае он не работал ни одного дня, хотя люди должны были выйти на работу после майских праздников.
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Таким образом, в России продолжают работать только два автомобильных завода – Ульяновский УАЗ и Haval "Моторс Мануфэкчуринг Рус", принадлежащий китайскому Haval, в Тульской области. Автовоз также остается в простом.
Помимо "Автотора" отпуск на неопределенный срок пришлось продлить персоналу предприятия "Мазда Соллерс" во Владивостоке.
Какие автозаводы рф существуют и как работают по состоянию на май 2022 г.:
- Санкт-Петербург – завод Hyundai (Hyundai Solaris, Creta; Kia Rio) – остановлен
- Санкт-Петербург - завод Nissan (Nissan X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai) – стоит, под вопросом национализации
- Санкт-Петербург – завод Toyota (Toyota RAV4 и Camry) – остановлен
- Калининград – "Автотор" (Kia ceed, Sportage, Soul, Venga, Optima, Prime, Mohave, Cerato, Sorento; Hyundai i40, Elantra; BMW X3, X4, X5, X6) – остановлен
- Москва – Автофрамос / АЗЛК (Renault Duster, Kaptur) – передан властям Москвы, должен выпускать "Москвичи", но не работает
- Калуга – Volkswagen, Skoda – остановлен
- Калуга – ПСМА Рус (Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Opel) – остановлен
- Нижний Новгород – ГАЗ – информации нет
- Тольятти – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Lada), переданный россиянам, не работал в мае, планирует запустить конвейер с июня
- Ижевск – "ИжАвто" (Lada), часть "АвтоВАЗа" – информации нет
- Ульяновск – УАЗ (УАЗы) – работает
- Владивосток – Sollers (Mazda6 и CX-5) – остановлен
- Тула – Haval – работает.