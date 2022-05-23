Черные бамперы, дешевые галогеновые фары, отсутствие задних окон и сидений – такой видят "чисто русскую" Lada Vesta местные дизайнеры.

Российский «АвтоВАЗ» без западных комплектующих не смог в мае выпустить ни одного автомобиля, а три месяца до того конвейер тоже больше простаивал, чем работал. Западные санкции привели к тому, что бывший автогигант, от которого с огромными убытками сбежал французский концерн Renault, теперь снова будет выпускать устаревшие и никому не нужные «ведра» из местных «гвоздей».

Также в тему Россия готовится национализировать завод Nissan

Один из вариантов такого «упрощенного» до уровня технологий середины 90-ых годов показал местный дизайнер сайта Quro.ru Никита Чуйков. На его рендере – возможный вид «Лады» с полным импортозамещением.

Спереди "Лада" типа АНАЛоГОВНет будет отличаться четырьмя небольшими галогенными фарами вместо современных линзованных блок-фар. Бамперы будут черными, а диски-металлическими. Заднего ряда сидений нет, а вместо задних дверей и окон – металлическая заглушка. В таком багажном отсеке удобно будет возить краденые стиральные машинки и унитазы. Да и собачья будка поместится без проблем.

Хорошо, что дизайнер не смог показать салон – он также будет без импортных деталей. "Ободранная" версия Lada Largus будет иметь интерьер из прошлых моделей и без электроники. Подушек безопасности и навигации также не будет, а под капотом будут устанавливать двигатели от «Жигулей», которые будут соответствовать эконормам «Евро2». Тормоза – тоже из 90-ых: без ABS и ESP.

Кстати Работникам российского автозавода раздадут участки под огороды

Несмотря на поразительные упрощения, новая модель, которую обещают выпускать уже в июле, будет дороже нынешних версий. Чуть позже на заводе должны начать процесс упрощения Niva Legend, хотя что там упрощать – надо просто найти советские чертежи. Вряд ли такую "Ладу “по цене бывшего в употреблении” Мерседеса “будут покупать – лучше уж взять ”нормальную” машину со вторичного рынка.