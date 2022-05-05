Калининградский завод "Автотор", который собирает BMW и Hyundai, бесплатно раздаст своим работникам участки под огороды. Так предприятие решило дополнительно поддержать работников "в связи с не простым экономическим положением".

Всем желающим сотрудникам бесплатно выделят земельные участки под огороды – по 10 соток, сообщила компания. Для этого в собственности "Автотора" есть два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино в Калининградской области.

Читайте также: Производство новых авто в России упало на 72%

Предприятие уже собрало списки желающих и жеребьевкой распределило первые 168 участков в Холмогоровке. В Люблино участки распределят до конца мая 2022 года.

В компании отметили, что участки готовы к сезонным посевным работам — земля вспахана и прорыхлена. "Автотор" также организовал продажу семенного картофеля.

О том, что "Автотор" выделит работникам под огороды 300 га земли, в апреле рассказал глава компании Владимир Щербаков. Он отмечал, что для поддержки сотрудников компания также привлекает их для ремонта оборудования, занимается их обучением и аттестацией.

Основанный в 1994 году "Автотор" занимается сбором Hyundai, Kia и BMW. В 2021 году предприятие выпустило 177 тысяч машин этих марок. Из-за войны в Украине в марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на "Автоторе" также начались сбои с поставкой комплектующих для Hyundai и Kia.