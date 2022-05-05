Калінінградський завод "Автотор", який збирає BMW та Hyundai, безкоштовно роздасть своїм працівникам ділянки під городи. Так підприємство вирішило додатково підтримати працівників "у зв'язку із непростим економічним становищем".

Усім охочим співробітникам безкоштовно виділять земельні ділянки під городи - по 10 соток, повідомила компанія. Для цього у власності "Автотора" є два земельні масиви загальною площею 300 га в районі селищ Холмогорівка та Любліне у Калінінградській області.

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Підприємство вже зібрало списки бажаючих та жеребкуванням розподілило перші 168 ділянок у Холмогорівці. У Любліному ділянки розподілять до кінця травня 2022 року.

У компанії зазначили, що ділянки готові до сезонних посівних робіт — земля орана та проборонена. "Автотор" також організував продаж насіннєвої картоплі.

Про те, що "Автотор" виділить працівникам під городи 300 га землі, у квітні розповів голова компанії Володимир Щербаков. Він зазначав, що для підтримки співробітників компанія також залучає їх для ремонту обладнання, займається їх навчанням та атестацією.

Заснований у 1994 році "Автотор" займається збиранням Hyundai, Kia та BMW. 2021 року підприємство випустило 177 тисяч машин цих марок. Через війну в Україні у березні 2022-го складання автомобілів зупинив BMW, на "Автоторі" також почалися збої з постачанням комплектуючих для Hyundai та Kia.