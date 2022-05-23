Чорні бампери, дешеві галогенові фари, відсутність задніх вікон та сидінь – такою бачать «чисто російську» Lada Vesta місцеві дизайнери.

Російський «АвтоВАЗ» без західних комплектуючих не спромігся в травні випустити жодного автомобіля, а три місяці до того конвеєр теж більше простоював, ніж працював. Західні санкції призвели до того, що колишній автогігант, від якого зі величезними збитками втік французький концерн Renault, тепер знову випускатиме застарілі та нікому не потрібні «відра» з місцевих «цвяхів».

Також у тему Росія готується націоналізувати завод Nissan

Один з варіантів такого «спрощеного» до рівня технологій середини 90-их років показав місцевий дизайнер сайту Quro.ru Нікіта Чуйков. На його рендері – можливий вигляд «Лади» з повним імпортозаміщенням.

Спереду «Лада» типу АНАЛоГОВНет відрізнятиметься чотирма невеличкими галогенними фарами замість сучасних лінзованих блок-фар. Бампери будуть чорними, а диски – металевими. Заднього ряду сидінь нема, а замість задніх дверей та вікон – металева заглушка. В такому багажному відсіку зручну буде возити крадені пральні машинки та унітази. Та й собача будка поміститься без проблем.

Добре, що дизайнер не зміг показати салон – він також буде без імпортних деталей. «Обідрана» версія Lada Largus матиме інтер’єр з минулих моделей та без електроніки. Подушок безпеки та навігації також не буде, а під капотом встановлюватимуть двигуни від «Жигулів», які відповідатимуть еконормам «Євро2». Гальма – теж з 90-их: без ABS та ESP.

До речі працівникам російського автозаводу роздадуть ділянки під городи

Незважаючи на разючі спрощення, нова модель, яку обіцяють випускати уже в липні, буде дорожчою за нинішні версії. Трохи згодом на заводі мають розпочати процес спрощення Niva Legend, хоча що там спрощувати – треба просто знайти радянські креслення. Навряд чи таку «Ладу» за ціною колишнього «Мерседеса» будуть купувати – краще вже взяти «нормальну» машину з вторинного ринку.