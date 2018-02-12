Електричний хетчбек у кінці наступного року стане на конвеєр, а вже у 2020-му покупці зможуть отримати перші екземпляри автомобіля.

У листопаді 2019 року на німецькому заводі у місті Цвіккау почнеться виробництво нового електромобіля Volkswagen I.D. Перші екземпляри електрокара покупці отримають у 2020 році.

Volkswagen I.D. – п'ятидверний п'ятимісний хетчбек, що стане першою повністю електричною моделлю з сімейства I.D. Автомобіль має запас ходу на одній зарядці до 600 км. У рух автомобіль буде приводити двигун потужністю 125 кВт, що обертатиме задню вісь, але висока вірогідність появи і повнопривідної версії. Також відомо, що динамічні характеристики автомобіля становитимуть близько 160 км/год максимальної швидкості та 8 секунд до “сотні”.

Концепція автомобіля передбачає такі інноваційні функції, як бездротова зарядка та супершвидкісна зарядка через порт DC Combo (80% ємності за 30 хвилин), а трохи згодом можливе втілення функцій автономного керування.

Як повідомили представники компанії, невдовзі після запуску виробництва, щорічний обсяг продукції складатиме 100 000 автомобілів на рік. Вартість автомобіля поки що не названа, але Volkswagen обіцяє “народні” ціни на новий електромобіль.

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