В Україні затверджено методичні рекомендації про порядок створення і діяльності контрольно-пропускних пунктів (КПП), які покликані обмежити поширення короновірусної хвороби COVID-19.

Відповідно до них, особи, які чергують на КПП, виявляють громадян з підозрою на короновірусну хворобу, при необхідності обмежують рух транспорту, здійснюють перевірку транспортних засобів, вантажів та багажу. Відповідають за роботу КПП і забезпечують їх усім необхідним місцеві органи виконавчої влади.

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Про це стало відомо з розпорядження №17 начальника робіт по ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов'язаної з поширенням короновірусної хвороби COVID-19 від 4 квітня 2020 року.

Відповідно до документа, рішення про встановлення КПП приймають регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони також вирішують, де будуть розміщені КПП, їх кількість, склад і режим роботи.

На КПП повинні працювати не менше 3 чоловік, в їх склад можуть бути включені представники Нацполіціі, Нацгвардії, ГСЧС, Госпродпотребслужби, лабораторних центрів МОЗ, місцевих закладів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій.

Райдержадміністрації (РДА), міськради і ОТО повинні забезпечувати особовий склад КПП засобами індивідуального захисту, продуктами, місцями для відпочинку, засобами для дезінфекції та дистанційного вимірювання температури, при необхідності засобами для обігріву, іншими матеріальними і технічними засобами для роботи КПП.

Місцеві органи виконавчої влади, на території яких розташовані КПП, визначені відповідальними за їх роботу. Також місцеві органи виконавчої влади, спільно з Нацполіціею, Нацгвардією і ГСЧС забезпечують:

особливий режим в'їзду на територію області та виїзду з неї громадян і транспортних засобів (ТЗ), при необхідності - проведення огляду речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

блокування руху ТЗ (крім спеціального або певного транспорту) на дорогах місцевого та / або державного значення (при необхідності - з організацією об'їздів) на в'їздах до населеного пункту і контроль за їх блокуванням;

припинення пересування громадян і транспортних засобів в межах населеного пункту (пунктів) на (в) певний час, за винятком окремо визначених ТЗ і громадян, у разі прийняття рішення про встановлення тимчасових обмежень у пересуванні.

Персонал, який чергує на КПП, має право перевіряти перетинаючих КПП громадян з використанням баз обліку, з попередженням громадян про доступ, якщо буде потреба, до геолокації їх мобільних пристроїв.

Також чергові на КПП зобов'язані проводити дистанційне вимірювання температури тіла громадян.

У разі виявлення громадянина з температурою вище 37 градусів Цельсія, персонал КПП викликає медиків, які відбирають матеріал для лабораторного дослідження на наявність коронавірусної хвороби. У особи з підозрою на COVID-19 беруться контактні дані, і вона прямує на самоізоляцію в домашніх умовах. Контактні дані в подальшому передаються в поліцію для контролю дотримання режиму самоізоляції.

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Якщо ж у особи з підозрою на COVID-19 температура вище 38 градусів Цельсія, задишка, кашель і загальна слабкість, співробітники КПП зобов'язані викликати швидку допомогу.

Співробітники поліції, які чергують на КПП, повинні доводити до громадян інформацію про штрафи за порушення карантину.

Крім того, на КПП проводяться заходи щодо перевірки дотримання громадянами противокарантінних заходів, як регіональних, так і загальнодержавних.

Раніше повідомлялось, що до закінчення терміну карантину - 24 квітня, в'їзд до Києва і виїзд з нього дозволений тільки після проходження термометрії на спеціально обладнаних КПП. Допускається проїзд легкового автотранспорту, а також пасажирські перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Також визначено коло осіб, для яких заборонений в'їзд до столиці. На додаток працівників підприємств з обслуговування житлового фонду Києва доручено забезпечити засобами масками і антисептиками.

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