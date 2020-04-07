В Украине утверждены методические рекомендации о порядке создания и деятельности контрольно-пропускных пунктов (КПП), которые призваны ограничить распространение короновирусной болезни COVID-19.

Согласно им, лица, которые дежурят на КПП, выявляют граждан с подозрением на короновирусную болезнь, при необходимости ограничивают движение транспорта, осуществляют проверку транспортных средств, грузов и багажа. Отвечают за работу КПП и обеспечивают их всем необходимым местные органы исполнительной власти.

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Об этом стало известно из распоряжения №17 начальника работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня связанной с распространением короновирусной болезни COVID-19 от 4 апреля 2020 года.

Согласно документу, решение об установлении КПП принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они также решают, где будут размещены КПП, их количество, состав и режим работы.

На КПП должны работать не менее 3 человек, в их состав могут быть включены представители Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы, лабораторных центров Минздрава, местных учреждений здравоохранения, органов местного самоуправления, других учреждений и организаций.

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Райгосадминистрации (РГА), горсовета и ОТО должны обеспечивать личный состав КПП средствами индивидуальной защиты, питания, местами для отдыха, средствами для дезинфекции и дистанционного измерения температуры, при необходимости средствами для обогрева, другими материальными и техническими средствами для работы КПП.

Местные органы исполнительной власти, на территории которых расположены КПП, определены ответственными за их работу. Также местные органы исполнительной власти, совместно с Нацполицией, Нацгвардией и ГСЧС обеспечивают:

особый режим въезда на территорию области и выезда из нее граждан и транспортных средств (ТС), при необходимости - проведение досмотра вещей, багажа, транспортных средств и грузов;

блокирования движения ТС (кроме специального или определенного транспорта) на дорогах местного и/или государственного значения (при необходимости - с организацией объездов) на въездах в населенный пункт и контроль за их блокировкой;

прекращения передвижения граждан и транспортных средств в пределах населенного пункта (пунктов) на (в) определенное время, за исключением отдельно определенных ТС и граждан, в случае принятия решения об установлении временных ограничений в передвижении.



Персонал, который дежурит на КПП, имеет право проверять пересекающих КПП граждан с использованием баз учета, с предупреждением граждан о доступе в случае необходимости, к геолокации их мобильных устройств.

Также дежурные на КПП обязаны проводить дистанционное измерение температуры тела граждан.

В случае выявления гражданина с температурой выше 37 градусов Цельсия, персонал КПП вызывает медиков, отбирают материал для лабораторного исследования на наличие коронавирусной болезни. В лица с подозрением на COVID-19 берутся контактные данные, и оно направляется на самоизоляцию в домашних условиях. Контактные данные в дальнейшем передаются в полицию для контроля соблюдения режима самоизоляции.

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Если же у лица с подозрением на COVID-19 температура выше 38 градусов Цельсия, одышка, кашель и общая слабость, сотрудники КПП обязаны вызвать скорую помощь.

Сотрудники полиции, которые дежурят на КПП, должны доводить до граждан информацию о штрафах за нарушение карантина.

Кроме того, на КПП проводятся мероприятия по проверке соблюдения гражданами противокарантинних мероприятий, как региональных, так и общегосударственных.

Ранее сообщалось, что до окончания срока карантина - 24 апреля, въезд в Киев и выезд из него разрешен только после прохождения термометрии на специально оборудованных КПП. Допускается проезд легкового автотранспорта, а также пассажирские перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Также определен круг лиц, для которых запрещен въезд в столицу. В дополнение работников предприятий по обслуживанию жилищного фонда Киева поручено обеспечить средствами масками и антисептиками.

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