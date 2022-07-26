Ціна автомобільного газу продовжує зменшуватись не зважаючи на 25% зниження офіційного курсу української валюти.

Середня ціна на скраплений газ 26 липня у мережах АЗС знизилася на 15 коп./л – до 29,94 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях AMIC автогаз здешевшав на 0,25 грн/л, до 29,74 грн/л.

У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 29,50 грн/л, на станціях Chipo — на 1,47 грн/л, до 30,03 грн/л.

На 0,30 грн/л знизили ціну мережі "Автотранс" і BVS, до 29,48 і 29,49 грн/л відповідно.

У мережах UPG, "БРСМ-Нафта", Rodnik, Mango і VostokGaz автогаз здешевшав 5-65 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 25 по 26 липня, грн/л: