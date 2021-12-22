Середня ціна вживаного автомобіля в листопаді у США досягла 27 000 доларів, а зараз, згідно з Black Book, вже сягає 27 500 доларів.

Причини зростання цін усім відомі: обмежена пропозиція нових автомобілів "штовхає" попит у бік вживаних. А їх нестача призводить до росту цін на вживані, повідомляє Сar and driver.

Середня ціна на вживане авто сьогодні приблизно на 35 відсотків вища, ніж на початку 2021 року. Причому ріст цін зафіксований практично у всіх штатах, хоча у деяких цей показник і менший, але не набагато. Наприклад, ціни виросли на 27 відсотків у Філадельфії, на 28% у штаті Юта.

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Середня ціна вживаного автомобіля перевищила 27 000 доларів на початку листопада і зараз становить трохи більше 27 500 доларів.

Однією з причин, з якої виник дефіцит вживаних автомобілів, є трейд ін. Дилери часто обмінюють старі авто на нові, а зараз нових мало. Дефіцит мікросхем, перебої в ланцюжках поставок і COVID-19 – так, причини все ті ж.

Наприкінці 2021 року пропозиція старих авто на ринку на 16 відсотків нижча, ніж на початку року. Кількість автомобілів на складах у дилерів росте, але надто повільно. Наприкінці листопада у дилерів уживаних автомобілів у США було 2,31 мільйона автомобілів, а в жовтні - 2,25 мільйони. Причому кількість автомобілів віком до двох років зростає швидше, ніж старших - від двох до восьми років.

Окрім того, зникла сезонність у коливанні цін. Якщо раніше ціни на вживані авто зростали навесні, а влітку стабілізувались, то у 2021 році вони невпинно ростуть, навіть влітку та восени.