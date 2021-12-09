Дослідження показує, що така тенденція склалася завдяки кільком чинникам.

Дефіцит на ринку нових автомобілів й надалі провокує підвищення цін і на вживані. Але ця тенденція більш помітна в Європі та США, аніж в Україні, стверджує Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, в Німеччині за останній рік легкові авто віком до 3 років та пробігом до 20 тисяч кілометрів подорожчали на 56 – 59% в залежності від типу двигуна. У сусідній Польщі у листопаді зафіксована рекордна середня ціна вживаного авто – $5 515. Це на 18% більше, ніж рік тому. За прогнозами експертів, у 2022 році ця тенденція збережеться.

Також цікаво скільки в Україну імпортували вживаних авто у 2021 році

В Україні ринок вживаних автомобілів домінує: 90% угод купівлі-продажу припадає саме на "б-у". З них майже 40% - вперше ввезено з-за кордону. Проте якщо проаналізувати ціни у оголошеннях на найбільш популярні автомобілі в Україні, різкого підвищення цін не відбулося (див. графік).

Аналітики називають кілька причин того, що український авторинок поки що не слідує світовим тенденціям:

Протягом останніх місяців на ринок потрапило багато колишніх так званих “євроблях”, пільговий період оформлення яких нещодавно закінчився. Часто на ринок вони потрапляють із ціною нижче за середню.

60% ринку — це автомобілі вартістю до 10 тисяч доларів. Автомобілі віком до трьох років, які суттєво подорожчали у Євросоюзі через недоступність нових, в Україну не везуть. Середній вік ввезених машин — 13 років. Автомобілі такого віку популярні в основному лише у країнах східної Європи — зокрема, Польщі та Словаччині.

В Україні ще є запас «свіжопригнаних» машин. Продають їх за старими цінами, оскільки покупці ще не готові платити за них більше. Дорожче продають лише авто, привезені “на замовлення”. У інших випадках бізнесу доводиться пристосовуватися. Наприклад, купувати дешевші авто, у гіршому технічному стані чи з більшим пробігом. Адже для того, щоб продати авто та заробити, потрібно продавати його саме за ринковою ціною.

Часто українці за кордоном купують такі авто, які там відправляють на звалище

Але кілька з цих факторів втратять свою актуальність у 2022 році – зокрема, вплив "євроблях" та зниження запасів ввезених раніше авто. Тож тенденція підвищення цін на вживані авто в Україні неминуча. Аналітики прогнозують зростання вартості на 15-20% поступово, протягом першого півріччя 2022 року. Ріст цін буде пропорційним до здорожчання цих моделей у країнах Євросоюзу: від 10-20% на бюджетні моделі, до навіть 50% на дефіцитні за кордоном легковики з невеликим пробігом, віком до трьох років.