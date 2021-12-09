Исследование показывает, что такая тенденция сложилась благодаря нескольким факторам.

Дефицит на рынке новых автомобилей и дальше провоцирует повышение цен и на подержанные. Но эта тенденция более заметна в Европе и США, чем в Украине, утверждает Институт исследований авторынка.

В частности, в Германии за последний год легковые автомобили в возрасте до 3 лет и пробегом до 20 тысяч километров подорожали на 56 – 59% в зависимости от типа двигателя. В соседней Польше в ноябре зафиксирована рекордная средняя цена подержанного авто – $5 515. Это на 18% больше, чем год назад. По прогнозам экспертов, в 2022 году эта тенденция сохранится.

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В Украине рынок подержанных автомобилей доминирует: 90% сделок купли-продажи приходится именно на “б-у”. Из них почти 40% – впервые ввезены из-за границы. Однако, если проанализировать цены в объявлениях на наиболее популярные автомобили в Украине, резкого повышения цен не произошло (см. график).

Аналитики называют несколько причин того, что украинский авторынок пока не следует мировым тенденциям:

В последние месяцы на рынок попало много бывших так называемых “евроблях”, льготный период оформления которых недавно закончился. Часто на рынок они попадают с ценой ниже средней.

60% рынка – это автомобили стоимостью до 10 тысяч долларов. Автомобили в возрасте до трех лет, существенно подорожавшие в Евросоюзе из-за недоступности новых, в Украину не везут. Средний возраст ввозимых машин – 13 лет. Автомобили такого возраста популярны в основном только в странах восточной Европы, в частности Польше и Словакии.

В Украине еще есть запас свежепригнанных машин. Продают их по старым ценам, поскольку покупатели еще не готовы платить за них больше. Дороже продают только авто, привезенные “на заказ”. В других случаях бизнесу приходится приспосабливаться. Например, покупать более дешевые автомобили, в худшем техническом состоянии или с большим пробегом. Ведь для того чтобы продать авто и заработать, нужно продавать его именно по рыночной цене.

Часто украинцы за границей покупают такие авто, которые там отправляют на свалку

Но несколько из этих факторов потеряют свою актуальность в 2022 году – в частности, влияние “евроблях” и снижение запасов ввезенных ранее авто. Поэтому тенденция повышения цен на подержанные автомобили в Украине неизбежна. Аналитики прогнозируют рост стоимости на 15-20% постепенно в течение первого полугодия 2022 года. Рост цен будет пропорционален подорожанию этих моделей в странах Евросоюза: от 10-20% на бюджетные модели, до даже 50% на дефицитные за границей легковушки с небольшим пробегом, в возрасте до трех лет.