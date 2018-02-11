В Детройте японская компания представила впечатляющий шестиместный кроссовер, в котором отражаются черты будущих моделей марки

Компания Nissan представила впечатляющий концепт кроссовера под названием Xmotion. Японцы говорят об автономном управлении, широких возможностях для пользователя и множестве алгоритмов управления. Однако когда и как все это может воплотиться в жизнь – ни слова.

Говорить о внешности этого концепта – дело пустое. Налицо все необходимые данные для вау-эффекта: огромные 21-дюймовые диски, совмещенные воздуховоды и фары, багажный бокс на крыше. Возможно, некоторые элементы дизайна этого концепта в том или ином виде и можно будет увидеть в серийных моделях марки, но поводов для таких предположений нет никаких.

Салон концепт-кара не уступает в уровне впечатлений экстерьеру. Натуральное дерево и передовые материалы, причем деревяные элементы соединены без применения клея или других связующих – это древняя технология “канава цуги", которая использовалась еще при строительстве японских храмов. Еще одна отсылка к японским традициям – центральный тоннель, стилизованный под мост через реку, какие можно увидеть в японских пейзажах. А за технологичность окружающего пространства отвечают “космический” руль и семь экранов, расположенных по всему салону: три основных, по одному слева и справа, центральная консоль и "цифровое зеркало заднего вида" на потолке.

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