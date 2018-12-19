Норвегія – це дійсно снігова країна, тож справлятися з сніжними колапсами там вміють майстерно. Крім того, влада вкладає у це великі кошти: щодня Норвегія витрачає на снігоочисні дії 200 млн євро.

У Норвегії за очистку вулиць від снігу повністю відповідає міська влада. Пріоритет віддається очищенню проїжджої частини. Більш того, в регламенті міста Осло підкреслюється, що рух автомашин не повинен зупинятися через сніг, що випав.

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Для цього у північної країни є 2600 снігоприбиральних машин. Крім того, використовуються ще грейдери, трактори та розкидачі «гарячого гравію» (замість піску). Цей метод винайшов у шведський вчений Торгейр Ваа в 2004 році. Дрібне кам’яне кришиво (або пісок) змішують із водою і розігрівають до 95 градусів, а потім розкидають на утрамбoваний перед цим сніг. Завдяки цьому він швидко плавиться до чистого асфальту.

Варто зазначити, що прибирати сніг на тротуарах в Норвегії значно легше, ніж в інших країнах. Це пов’язано з тим, що всі прибудинкові комунікації з гарячою водою прокладені чітко під тротуарами. І прибиранням снігу також займаються спеціальні міські служби.

Крім того, до боротьби зі снігом на міських вулицях інколи залучають волонтерів з заохоченням на розсуд влади. Часто плата за прибирання снігу – це гарячий обід і вечеря в пересувний їдальні, чи просто пам’ятна медалька.