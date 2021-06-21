На Філіппінах нелегально завезені автомобілі знищують варварським способом. Все через надто високі податки і небажання людей їх платити.

На Філіппінах в черговий раз знищили нелегально ввезені автомобілі. Цього разу влада перетворила на металобрухт 21 машину загальною вартістю понад 1,1 мільйона доларів. Серед них виявилися моделі McLaren, Porsche, Lotus і Bentley.

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Знищені були автомобілі, які потрапили в країну в період з 2018 по 2020 рік. Сім з них розчавили в одному порту, ще 14 - в іншому. Як і раніше, зроблено це було за допомогою бульдозера. Після їх передали на металобрухт.

Однією із знищених машин став рідкісний McLaren 620R. Його ввезли в країну в минулому році з документами на Porsche Cayman, який коштує в кілька разів дешевше.

Причина, по якій жителі Філіппін намагаються нелегально імпортувати машини, - це високі мита і податки. Так, на рідкісний Макларен сплати були задекларовані в розмірі близько 30 тисяч доларів. Це приблизно на 300 тисяч менше тієї суми, яку слід було віддати за 620R.