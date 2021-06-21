На Филиппинах нелегально ввезенные автомобили уничтожают варварским способом. Все из-за слишком высоких налогов и нежелания людей их платить.

На Филиппинах в очередной раз уничтожили нелегально ввозимые автомобили. На этот раз власть превратила в металлолом 21 машину общей стоимостью более 1,1 миллиона долларов. Среди них оказались модели McLaren, Porsche, Lotus и Bentley.

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Были уничтожены автомобили, которые попали в страну в период с 2018 по 2020 год. Семь из них раздавили в одном порту, еще 14 – в другом. Как и прежде, сделано это было с помощью бульдозера. После их передали на металлолом.

Одной из уничтоженных машин стал редкий McLaren 620R. Его ввезли в страну в прошлом году с документами на Porsche Cayman, который стоит в несколько раз дешевле.

Причина, по которой жители Филиппин пытаются нелегально импортировать машины, – это высокие пошлины и налоги. Так, на редкий Макларен уплаты были задекларированы в размере около 30 тысяч долларов. Это примерно на 300 тысяч меньше той суммы, которую следовало отдать за 620R.