Головний сервісний центр МВС оприлюднив чек-лист помилок, за якими екзаменатори будуть оцінювати практичний іспит з водіння на отримання водійського посвідчення.

Як повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій у себе на сторінці в Фейсбук, в його відомстві запроваджується відкритий та прозорий список помилок (чек-лист), за якими будуть оцінюватись іспити з практичного водіння.

В ньому зазначені перелік вправ та типові помилки, котрих припускаються кандидати на отрмання "прав", а також шкала оцінювання.

Чек-лист, як і іспит, складається з 2 етапів.

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Перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування, другий - на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. Всі маршрути по Україні є сайті hsc.gov.ua

На першому етапі перевіряються такі вміння водія, як підготовка до початку руху, зупинка авто на підйомі/спуску, заїзд у двір чи "гараж" з правого/лівого боку, тощо.

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На другому етапі іспиту – маневрування у потоці, дотримання швидкості руху та вимог дорожньої розмітки і дорожніх знаків тощо.

Під час іспиту чек-лист друкується на зворотній частині екзаменаційного листа, його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. Після завершення іспиту кандидат у водії зможе ознайомитися із зазначеними помилками, залишивши на чек-листі свій підпис. Після завершення іспитів екзаменаційні листи зберігаються у сервісному центрі МВС протягом 3 років.

Доступ до чек-листу відкритий, кожен бажаючий може його скачати чек-лист і навіть перевірити за ним свою готовність до здачі екзамену.

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