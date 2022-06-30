Збройні Сили України використовують зенітну установку "Шилка" для ураження повітряної техніки російських окупантів.

Відео враження ворожих цілей з зенітної самохідної установки ЗСУ-23-4 “Шилка” опублікували ЗСУ у Фейсбуці.

На відео видно, як “Шилка” веде вогонь по повітряній цілі. Ймовірно у приціл ЗСУ-23-4 потрапив ворожий безпілотник, який вів повітряну розвідку чи мав корегувати вогонь артилерії противника.

Судячи зі звуків на опублікованому відео, по повітряному об’єкту працювало одразу дві зенітні установки. Щоправда, залишилася невідомою результативність таких дій. Військові не повідомили, чи була уражена ворожа ціль в українському небі.

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Довідка про ЗСУ-23-4

ЗСУ-23-4 «Шилка» – зенітна самохідна установка, призначена для протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, які летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки й в русі.

На початку 2022 року, Державне підприємство з Харківщини передало Сухопутним військам України партію відремонтованих ЗСУ-23-4М «Шилка».





Раніше, у 2020 році Міністерство оборони України замовило дві партії модернізованих зенітні артилерійські установки у версії 3СУ-23-4М-А1 «Шилка». Модернізація 3СУ-23-4М-А1 була проведена Державним підприємством «Завод Арсенал» за власні обігові кошти та передбачає три варіанти модернізації:

Встановлення на зенітну артилерійську установку нової багатофункціональної радіолокаційної станції «Рокач-АС» замість наявної РЛС і заміну спеціалізованої аналогової обчислювальної системи на сучасну цифрову;

Другий варіант модернізації в додачу до нової РЛС передбачає оснащення «Шилки» ​​оптико-електронної системи, яка має у своєму складі тепловізійний і телевізійний канали, а також лазерний далекомір;

Третій варіант модернізації – зі встановленням зенітних керованих ракет ближнього радіуса дії.

РЛС «Рокач-АС» здатна працювати в режимах кругового огляду, пошуку та автосопровождения. РЛС впевнено виявляє і супроводжує навіть БПЛА з ефективною поверхнею розсіювання близько 0,01 кв.м на відстанях до 7 км. Новий радар значно перевершує можливості свого попередника.