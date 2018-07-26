Шляхопровід на перетині вул. Кирилівської та вул. Олени Теліги повністю закритий для руху.

Причиною стало розмиття опор під час сильної непогоди. Відповідне рішення прийнято під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Планується, що скоро рух буде відновлено. Про це повідомляє сайт КМДА

Центр організації дорожнього руху рекомендує водіям застосувати маршрути об'їзду:

- в напрямку Шулявки: вулицями Богатирська, Лугова, Я,Івашкевича, Вишгородська, Сирецька, Ольжича - і далі вулицею О.Теліги

- в напрямку Почайни: вулицями Ольжича, Сирецька, С.Скларенка - і далі проспектом С.Бандери.