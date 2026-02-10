Як отримати "права" на тролейбус

У сервісному центрі МВС Тернопільської області кандидатки у водії, які проходили навчання на базі комунального підприємства «Тернопільелектротранс», успішно склали теоретичний іспит на право керування транспортними засобами категорії «Т». Усі учасниці підтвердили належний рівень знань правил дорожнього руху та отримали допуск до наступних етапів підготовки.

Читайте також: Київська влада вперше за п’ять років замовила тролейбуси

Серед майбутніх водійок — Лілія, яка має понад десять років досвіду керування тракторами. За її словами, бажання опанувати електротранспорт виникло давно, а отримання посвідчення водія категорії «В» стало першим кроком до зміни професійного напряму. Наразі вона проходить навчання з керування тролейбусом і готується до практичної частини.

Інша учасниця програми, Лариса, також вирішила змінити сферу діяльності. Вона зазначає, що навчання стало для неї новим етапом у житті та можливістю професійного розвитку, а робота у комунальному підприємстві — способом бути корисною громаді.

Ще одна кандидатка, Тетяна, вже розпочала стажування. Під наглядом наставників вона поступово відпрацьовує практичні навички керування тролейбусом і готується до самостійної роботи на маршрутах міста.

Перед виходом на лінію майбутні водійки проходять повний цикл практичної підготовки. Навчання здійснюється у супроводі досвідчених інструкторів і спрямоване на безпечне та впевнене керування електротранспортом в умовах міського руху. У найближчій перспективі нові водії поповнять штат КП «Тернопільелектротранс», що дозволить збільшити кількість рухомого складу на маршрутах та покращити якість перевезень.

Розвиток електротранспорту має важливе значення для міста, адже саме він забезпечує зручне сполучення між більшістю районів Тернополя. Залучення нових водіїв сприяє стабільній роботі маршрутів і підвищенню комфорту для пасажирів. Жінки на таких посадах особливо цінні, оскільки не підлягають примусовій мобілізації.

Процедура відкриття нової категорії

Для осіб, які планують стати водіями електротранспорту, першим обов’язковим етапом є складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Підготовку до іспиту можна здійснювати самостійно відповідно до типової навчальної програми або в акредитованій автошколі, перелік яких оприлюднений на сайті Головного сервісного центру МВС.

Читайте також: Які тролейбуси замовив Київ на 2026 рік

Теоретичний іспит складається з двадцяти запитань, на виконання яких відводиться двадцять хвилин. Допускається не більше двох помилок. У разі незадовільного результату наступна спроба можлива через десять календарних днів.

Іспит проводиться у спеціально обладнаному екзаменаційному класі. Перед початком та під час тестування застосовується система Face ID, а також відеоспостереження зі звуком і захисні панелі. Це забезпечує прозорість процедури та унеможливлює стороннє втручання.

Висновок

Досвід майбутніх водійок тролейбусів у Тернополі демонструє, що опанування нової професії є реалістичним незалежно від попереднього фаху. Ключовими чинниками успіху залишаються мотивація, системне вивчення правил дорожнього руху та відповідальний підхід до практичної підготовки. Категорія «Т» відкриває можливості стабільної роботи у сфері громадського транспорту та водночас сприяє розвитку міської інфраструктури.