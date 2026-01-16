Чиї "рогаті" машини замовив Київ на 2026 рік

Як йдеться у тендерній документації на сторінці системи держзакупівель Prozorro, оголошена вартість закупівлі становила понад 306,34 млн грн (306 344 228,80 грн). Однак в ході торгів вдалося ціну "збити".

Читайте також Жовті автобуси Isuzu Citiport 12 вже возять киян та гостей міста і буде їх ще більше

За замовлення боролися двоє

У тендері взяли участь два вітчизняні виробники тролейбусів. З одного боку "Політехносервіс" (м. Бровари) зголосився виготовити таку кількість "рогатих" за 306,24 млн грн.



З іншого боку за цей тендер боротьбу вів "БАС Мотор", що є ексклюзивним дистриб’ютором транспорту бренду "Богдан". Це виробник пропонував виготовити таку кількість тролейбусів за 306,33 млн грн.

Читайте також У столиці закупили турецькі автобуси за 18,6 мільйона євро



15 січня переможець визначився

Звісно, вибрано пропозицію з меншими затратами – тролейбуси до 1 грудня 2026 року виготовить і відвантажить ТОВ "Політехносервіс". Саме такий результат показав конкурс 15 січня ц.р.

Щоправда, за умовами тендерної вимоги, один тролейбус має бути поставлений замовнику до 30 червня 2026 року.Читайте також До речі, торік велику партію цих машин "Політехносервіс" виготовив для Миколаєва (див. відео про ті машини та виробника внизу). Нарікань не надходило.



Комфортні, тихі, зручні й автономні

За техумовами це мають бути пасажирські 12-метрові машини (11,9 м) з салоном на 100 пасажирів, з яких 34 можуть сидіти.

Тролейбуси навпроти середніх дверей повинні мати зону для розміщення крісла колісного, дитячих колясок та пандус (рампу ) для його заїзду.

Читайте також Ветеранів та їх родини столицею возить на екскурсії двоповерховий автобус MAN

Окрім цього, тролейбуси мають низьку підлогу та систему нахилу кузова правим бортом до бровки тротуару.

Також в комплектації зазначено кондиціонер, системи зовнішнього та внутрішнього оповіщення, інформаційні табло, апаратуру GPS та валідатори для оплати проїзду за безготівковою схемою обладнанням для автоматизованої оплати проїзду.