Какие троллейбусы заказал Киев на 2026 год

Как говорится в тендерной документации на странице системы госзакупок Prozorro, объявленная стоимость закупки составляла более 306,34 млн грн (306 344 228,80 грн). Однако в ходе торгов удалось цену "сбить".

Читайте также Желтые автобусы Isuzu Citiport 12 уже возят киевлян и гостей города и будет их еще больше

За заказ боролись двое

В тендере приняли участие два отечественных производителя троллейбусов. С одной стороны "Политехносервис" (г. Бровары) вызвался изготовить такое количество "рогатых" за 306,24 млн грн.



С другой стороны за этот тендер борьбу вел "БАС Мотор", эксклюзивный дистрибьютор транспорта бренда "Богдан". Это производитель предлагал изготовить такое количество троллейбусов за 306,33 млн грн.

Читайте также В столице закупили турецкие автобусы за 18,6 миллионов евро



15 января победитель определился

Конечно, выбрано предложение с меньшими затратами – троллейбусы до 1 декабря 2026 года изготовит и отгрузит ООО "Политехносервис". Именно такой результат показал конкурс 15 января 2026 г.

Правда, по условиям тендерного требования, один троллейбус должен быть поставлен заказчику до 30 июня 2026 г.

Кстати, в прошлом году большую партию этих машин "Политехносервис" изготовил для Николаева (см. видео о тех машинах и производителе внизу). Нареканий не поступало.



Комфортные, тихие, удобные и автономные

По техусловиям это должны быть пассажирские 12-метровые машины (11,9 м) с салоном на 100 пассажиров, из которых 34 могут сидеть.

Троллейбусы напротив средних дверей должны иметь зону для размещения кресла колесного, детских колясок и пандус (рампу) для заезда.

Читайте также Ветеранов и их семьи столицей возит на экскурсии двухэтажный автобус MAN

Кроме этого, троллейбусы имеют низкий пол и систему наклона кузова правым бортом к бровке тротуара.

Также в комплектации указано кондиционер, системы внешнего и внутреннего оповещения, информационные табло, аппаратуру GPS и валидаторы для оплаты проезда по безналичной схеме.