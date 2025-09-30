Ветеранов и их семьи по столице возит на экскурсии двухэтажный автобус MAN

Как сообщает официальный портал Киева, экскурсионная программа также рассчитана на семьи погибших, родных пленных и пропавших без вести. Экскурсии будут проходить до конца 2025 года в выходные дни.

Впрочем, график и даты могут меняться в зависимости от погоды и предварительно поданных заявок от упомянутой категории людей.

На экскурсионные маршруты вывели почти 14-метровый по длине (13,73 м × 4,06 м × 2,55 м) двухэтажный трехосный автобус MAN. Он ранее в Берлине обслуживал заявки туристического агентства Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin). В прошлом году эту пассажирскую машину передали Киеву в рамках технической помощи от мэрии немецкой столицы.

В Украине автобус MAN А 39 переделали под нужды именно ветеранов, в т. ч. людей в кресле колесном и с проблемами опорно-двигательного аппарата. За один рейс, как говорится в сообщении, пассажирская машина в таком исполнении способна взять 80 экскурсантов.

На первой и второй палубах лайнера автобус переделали под нужды именно упомянутой выше целевой аудитории. Фото: мэрия Киева

Указанная вместимость почти вполовину меньше заводской паспортной величины. Обычно с конвейера такие двухэтажные автобусы имеют значительно больше кресел – 84+45. Однако для комфорта упомянутой целевой аудитории количество мест пришлось уменьшать.

Несмотря на довольно ощутимую мощность дизельного двигателя в 310 л.с. с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, эта пассажирская машина на маршруте тихоходная. Экскурсантам есть возможность все хорошо разглядеть за окном.

Экскурсии по столице на комфортном лайнере бесплатные, но для удобств следует предварительно зарегистрироваться. Фото: мэрия Киева

Уже открыта регистрация на следующие поездки. Зарегистрироваться на экскурсию упомянутой выше категории людей можно вот по этой ссылке https://forms.gle/nfNHnVbXyHXFXrJC6.