Берлинский двухэтажный автобус будет ходить по киевским улицам

По предварительной информации КГГА, двухэтажный автобус от Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin) на туристические маршруты выйдет уже в следующем году. По крайней мере, так планируется.

Маршруты разрабатываются с учетом сегодняшних реалий. Машина будет обслуживать социальные экскурсии по Киеву и реабилитационные проекты для военных и их семей.

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В коммунальной собственности города это будет уже пятая пассажирская машина с двухуровневым салоном. Еще четыре двухпалубных автобуса, полученные столицей ранее, стояли в резерве. Их в свое время хотели вывести на маршруты общественного транспорта с интенсивным пассажиропотоком, но от того намерения пришлось отказаться.

Как уточнил столичный градоначальник Виталий Кличко, те пассажирские машины "дооборудуют и тоже в следующем году запустят на экскурсионные маршруты, которые определит Управление туризма и промоций КГГА".

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В условиях Киева использование двухэтажных автобусов MAN A39 Lion's City DD на маршрутах общественного транспорта нельзя было бы считать оправданным. А вот для экскурсионных путешествий по историческим местам столицы он будет иметь лучший результат.

И хотя об этом в официальном релизе КГГА не пишется, автоперевозчику хлопот такой автобус принесет. И это будет не через контактную сеть троллейбусных линий, как многие подумают. Она преградой не станет, поскольку высота подвешивания контактных проводов над уровнем дорожного покрытия составляет не менее 5,8 м. Это на 1,7 м выше крыши.

Однако высота автобуса проблемная. Перевозчику все разработанные маршруты в обязательном порядке придется согласовывать с автоинспекцией, поскольку габаритная высота автобуса не 4 метра, как это допускают украинские ПДД, а на 10 см выше. Поэтому, это уже крупногабаритный транспорт, маршруты которого согласовываются и находятся под особым контролем.

Что касается всего остального, то водители быстро привыкнут к габаритам даблдеккеров с высоким центром тяжести и большой парусностью. К тому же здесь леворульная версия doppeldeck-bus, а не британская кабина double-decker bus с правой стороны – переучиваться не придется.

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Общая пассажировместимость по паспорту на маршрутах общественного транспорта – 128 человек. По количеству мест первый этаж имеет 28 кресел, а второй – 55.

При этом перевозка стоячих пассажиров на второй палубе запрещена, только сидячие. Они могут стоять (45 человек) только на нижней палубе. Экскурсионных версий это не касается – там только сидячие 83 места.

Конечно, лучшие обзорные места на втором этаже впереди, напротив ветрового стекла. Там сверху все видно, как на ладони. К тому же это не скоростной туристический двухэтажный автобус, а тихий городской трудяга, ходит по определенному маршруту без спешки, хотя турбодизельный мотор MAN D2066 LUH (Euro 4) здесь мощный – 310 л.с.

В целом, учитывая нынешний даблдеккер, "международные партнеры за время полномасштабной войны предоставили Киеву более 100 пассажирских автобусов". Большинство из тех пассажирских машин работает на маршрутах столицы.

Фото: КГГА