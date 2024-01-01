Самым длинным мостом Киевщины транспорт пойдет до конца года: обзор объектов восстановления

Киевщина

По сообщению Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, до конца июля будет завершено бетонирование монолитной плиты. Далее по графику работ сделают гидроизоляцию и асфальтирование проезжей части.

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Уже заготовлено устройство для перильного и барьерного ограждения. И хотя в коротком сообщении об этом не говорится, вероятно, по современным стандартам мостостроения на самом 290-метровом мосту и на подходах к нему установят автономное освещение. Именно так до этого делалось на других введенных в эксплуатацию построенных после разрушений мостах.

Монолитную плиту через русло Тетерева зальют бетоном до конца месяца. Фото: Минвосстановления

Пока движение транспорта будет осуществляться по временному мосту, что поддерживает логистику в сторону соседних областей и стран ЕС. Мост знаменитой "Варшавки" через упомянутую реку международной автодороги Киев-Варшава будет по пропускной способности и грузоподъемности еще лучше довоенного.

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Сейчас на Киевщине возле разрушенных 29 искусственных сооружений устроены временные переправы. Они обеспечивают бесперебойное движение транспорта для жителей близлежащих населенных пунктов и груза.

Вот так выглядел этот мост через Тетерев перед войной. Теперь он будет сделан по лучшим мировым стандартам безопасности и пропускной способности. Скриншот Авто24 с Google maps

Всего с 2022 года на Киевщине восстановили 9 мостов, 8 мостов еще в работе. На еще одном мосту восстановление должно начаться до конца 2024-го.

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Харьковщина

Тем временем в Харьковской области практически завершено восстановление путепровода на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Этот объект в начале полномасштабного вторжения был расположен непосредственно на линии разграничения. В результате боевых действий он был полностью разрушен.

Путепровод на участке Киев - Харьков - Довжанский почти готов, сдадут в эксплуатацию через полтора-два месяца. Фото: Минвосстановления

Начали восстановление сооружения почти сразу после освобождения территории. Сейчас мост полностью построен. Здесь уже ведется обустройство подходов к путепроводу и укладка асфальтобетонного покрытия.

После нанесения разметки и установки дорожных знаков движение будет открыто с учетом современных нагрузок. Правда, это произойдет уже осенью.

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Всего с 2022 года на Харьковщине восстановили движение по трем мостам, еще 13 мостов сейчас в работе. На пяти объектах работа начнется при условии гарантированной ситуации с безопасностью.

Одесская область

Здесь идет ремонт моста через канал Кофа, который закрыли в 2021 году из-за аварийного состояния. Это на участке дороги Т-16-07 Измаил - Килия - Вилково в Измаильском районе. Он был перекрыт для движения всех видов автотранспорта.

Ремонтники демонтировали старую конструкцию моста, устроили временный объезд и установили 10 свай длиной 30 метров. После их установки было проведено испытание на опорную способность конструкции – результаты положительные.

Строительство моста через канал Кофа. Здесь будет полностью новый транспортный переход. Фото: Минвосстановления

Сейчас здесь выполнили отделку опорных конструкций – устроили тампонажный слой котлованов, насадки и открылки. Продолжается армирование и установка опалубки шкафной стенки.

Мост через канал Кофа имеет большое логистическое значение для жителей юга Одесской области, особенно для четырех громад Измаильского района и для жителей города Килия. Дорога туда идет кружным путем.