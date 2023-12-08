Новый 36-метровый мост стал по счету уже третьим путепроводом, который в течение месяца ввели в эксплуатации на севере Житомирщины, что в 2022 году подверглась оккупации российских захватчиков.

Недавно военные мостовики Государственной специальной службы транспорта открыли движение по капитальному мосту в Народичской громаде, а в день Святого Николая и Вооруженных сил Украины еще два новеньких путепровода стали в строй в селах Новая Радча и Грезля этой же Народичской громады.

Отныне восстановлено полноценное транспортное сообщение между населенными пунктами прилегающего к Беларуси огромного района области, которые в феврале-апреле 2022 года пострадали от российских оккупантов. Логистика из-за разрушенных мостов здесь страдала добрых полтора года. Теперь жители региона получат гарантированные услуги экстренной медицинской службы, торговли, быта. Устойчивой будет работа маршрутов пассажирского транспорта, графики которых уже разработаны.

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"Символично, что сразу после строительной техники военных новыми мостами поехали школьные автобусы: наши дети, несмотря на все вызовы войны, стремятся получить знания и мы должны дать им такую возможность", – обратил внимание председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в сообщении на своей странице в Telegram-канале.

Общая стоимость строительства обоих мостов составила почти 8 миллионов гривен, а срок выполнения работ стал вообще рекордным – 5 месяцев.

Финансовая поддержка проекта восстановления осуществлялось за счет UNITED24 через донаты со всего мира. Строительством занимались мостостроители 1-й отдельной бригады имени князя Льва Государственной специальной службы транспорта.

В подборке использованы фото Житомирской ОВА и Народичской громады