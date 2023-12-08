Новий 36-метровий міст став за відліком уже третім шляхопроводом, який протягом місяця ввели в експлуатації на півночі Житомирщини, що у 2022 році зазнала окупації російських загарбників.

Нещодавно військові мостовики Державної спеціальної служби транспорту відкрили рух по капітальному мосту в Народицькій громаді, а у день Святого Миколая та Збройних сил України ще два новенькі шляхопроводи стали до ладу у селах Нова Радча та Грезля цієї ж Народицької громади.

Відтепер відновлено повноцінне транспортне сполучення між населеними пунктами прилеглого до Білорусі величезного району області, що у лютому-квітні 2022 року зазнали лиха від російських окупантів. Логістика через зруйновані мости тут страждала добрих півтора року. Тепер жителі регіону отримають гарантовані послуги екстреної медичної служби, торгівлі, побуту. Сталою буде робота маршрутів пасажирського транспорту, графіки яких уже розроблено.

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"Символічно, що одразу після будівельної техніки військових новими мостами поїхали шкільні автобуси: наші діти, попри усі виклики війни, прагнуть отримати знання і ми маємо дати їм таку можливість", – звернув увагу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у повідомленні на своїй сторінці в Telegram-каналі.

Загальна вартість будівництва обох мостів склала майже 8 мільйонів гривень, а строк виконання робіт став взагалі рекордним – 5 місяців.

Фінансова підтримка проєкту відновлення здійснювалося коштом UNITED24 через донати з усього світу. Будівництвом займались мостобудівники 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту.

У добірці використано фото Житомирської ОВА та Народицької громади