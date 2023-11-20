На річці Норинь поблизу селі Славенщина Народицької громади відновлено рух транспорту усіх вагових категорій по 60-метровому мосту, що був зруйнований росіянами під час втечі торік.

Шістдесятиметровий міст з’єднував береги річки Норинь та сполучив Житомирщину і Київщину на дорозі обласного значення. Росіяни підірвали його торік під час своєї втечі.

Будівництво мосту здійснила перша окрема бригада ім. князя Лева Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України. Сто сорок днів мостовики працювали над спорудженням мосту і попри погодні умови останніх дощових тижнів здали об'єкт у заплановані терміни.

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Це вже другий міст, зведений будівельниками підрозділу в Народицькій громаді. Влітку, 18 липня, тут відновили рух по мостовому переходу через річку Уж між смт Народичі та с. Базар. На черзі ще два об'єкти.

Як уточнили в Народицькій селищній військовій адміністрації, спорудження мосту через Норинь відбулося завдяки допомозі директорату розвитку цифровізації Міністерства цифрової трансформації України, команди UNITED24 та асоціації "Чорнобиль-Тюбу".

Цей 60-метровий міст на річці Норинь став кращим і безпечнішим від зруйнованого російськими окупантами. Фото: Народицька СВА

Нагадаємо, на Житомирщині, що потерпала весною минулого року від російської окупації, за нинішню осінь це вже другий збудований міст. В жовтні у сусідньому Малині відновлено рух через річку Ірша. Його торік зруйнувала російська ракета.

Міст-красень у Малині відновив усю логістику й поліпшив транспортне сполучення регіону. Житомирська ОВА

Там було використано кошти спільного фінансування: 60% суми на відбудову виділив державний бюджет, а решту 40% вартості профінансував уряд Естонії. Загалом Естонія за час війни в рамках транспортної допомоги передала Житомирщині понад 70 автомобілів, допомагала у відновлення соціальних об’єктів, в т.ч. профінансувала будівництво дитячого садочка в Овручі.