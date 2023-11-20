На реке Норынь вблизи села Славенщина Народичской громады возобновлено движение транспорта всех весовых категорий по 60-метровому мосту, разрушенного русскими во время бегства в прошлом году.

Новый мост на реке Норынь соединил Житомирщину и Киевщину. Россияне взорвали его в прошлом году во время своего бегства.

Строительство моста провела первая отдельная бригада им. князя Льва Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины. Сто сорок дней мостовики работали над сооружением моста и, несмотря на погодные условия последних дождливых недель, сдали объект в запланированные сроки.

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Это уже второй мост, построенный строителями подразделения в Народичской громаде. Летом, 18 июля, здесь возобновили движение по мостовому переходу через реку Уж между пгт Народичи и с. Рынок. На очереди еще два объекта.

Как уточнили в Народичской поселковой военной администрации, строительство моста через Норынь произошло благодаря помощи директората развития цифровизации Министерства цифровой трансформации Украины, команды UNITED24 и ассоциации "Чернобыль-Тюбу".

Этот 60-метровый мост на реке Норынь стал лучше и безопаснее разрушенного российскими оккупантами. Фото: Народичская СВА

Напомним, в Житомирской области, пострадавшей весной прошлого года от российской оккупации, за нынешнюю осень это уже второй построенный мост. В октябре в соседнем Малине возобновлено движение через реку Ирша. Его в прошлом году разрушила российская ракета.

Мост-красавец в Малине восстановил всю логистику и улучшил транспортное сообщение региона. Фото: Житомирская ОВА

Там были использованы средства совместного финансирования: 60% суммы на восстановление выделило государственный бюджет, а остальные 40% стоимости профинансировало правительство Эстонии. В общей сложности Эстония за время войны в рамках транспортной помощи передала Житомирщине более 70 автомобилей, помогала в восстановлении социальных объектов, в т.ч. профинансировала строительство детского садика в Овруче.