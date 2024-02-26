Всего после изгнания врага с территории области построена и капитально отремонтирована 21 мостовая переправа, из которых половина введена в эксплуатацию на Снигиревщине.

Об этом сообщил в персональных страницах в Telegram-канале и Facebook начальник Николаевской ОГА Виталий Ким и начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, где на днях "было введено в эксплуатацию еще две мостовые переправы".

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Речь идет о возобновлении движения по мостовому переходу через Ингулецкий магистральный канал возле города Снигиревка. Там транспортное сообщение прервалось в ноябре 2022 года во время отступления российской оккупационной армии.

Кадры из хроники строительства и уже введенного в эксплуатацию моста через Ингулецкий магистральный канал. Фото: Николаевская ОГА

Новая переправа была возведена рядом со старым мостом, который частично подремонтировали для ограниченного движения до завершения строительства нового. Теперь жители громады получили надежное и безопасное транспортное сообщение через магистральный канал.

Вторую переправу открыли возле с. Галагановка. Мост также восстановили бойцы 36-й дорожно-восстановительной бригады. С объемом этих работ они справились меньше чем за месяц.

Здесь для строительства были использованы восстановленные понтоны с бывших переправ. Их свезли сюда со всей громады, починили и пустили в действие на сооружении перехода, который был взорван россиянами в 2022 году.

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Если раньше это был пешеходный мост, то сейчас благодаря усиленной конструкции понтонов и их увеличенному количеству это полноценная транспортно-пешеходная переправа. Она способна принимать как легковой, так и пассажирский и грузовой транспорт, а также пеших жителей и велосипедистов.

Вот так строилась мостовая понтонная переправа, заменившая взорванный пешеходный мост и отныне стала еще и доступной для транспорта. Скриншот: Авто24

За год и три месяца военные мостостроители 36-й Конотопской дорожно-восстановительной бригады восстановили все объекты транспортной инфраструктуры, которую уничтожили рашисты во время отхода на левый берег. В зачет строительства и капремонта строители записали 11 восстановленных мостовых переправ: 6 на территории громады, 3 переправы в пределах бывшего Снигиревского района и еще 2 в соседних громадах.

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта: это настоящий "Мост Дружбы"! Фото: Снигиревская МВА