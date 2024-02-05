В сети впервые появилось несколько фотографий танковых мостоукладчиков, стоящих на вооружении одного из боевых подразделений ВСУ.

Эксперты MilitaryLand установили, что на коротком видео и фото изображены мостоукладочные машины М60 AVLB – Armored Vehicle Launched Bridge. Их в прошлом году украинская армия получила от США.

Факт такой поставки подтверждается в годовом отчете Государственного Департамента США 24 декабря 2023 года. Там конкретно указывается, что Украина получила от Пентагона 18 бронированных мостовых систем именно такого исполнения. На это обратили внимание эксперты ОО "Украинский милитаристский центр".

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Краткую расшифровку технических характеристик мостоукладчиков на базе танков M60 сделали в АрмияINFORM. Они сообщают, что гусеничный мостовик способен наводить переправы через противотанковые рвы, канавы и овраги под все виды транспорта, в том числе для гусеничных машин тяжелой размерной группы.

Экипаж мостоукладочной машины M60 AVLB. Фото: АрмияINFORM

Металлические прогоны двустворчатого штурмового моста длиной 18 метров могут выдержать транспорт грузоподъемностью 60 тонн. Мост 15-метровой длины пропустит 70-тонный транспорт.

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Для наведения такой переправы требуется не более 5 минут. С этой операцией успешно справляется механик-водитель. Ему даже нет нужды покидать своего места – все осуществляется дистанционно.

Вот так выглядит условно наведенная штурмовая переправа 15-метровой длины. Фото: Rikujojieitai Boueisho

Для демонтажной операции необходимо не более 10 минут. При этом базовое шасси может убрать двустворчатую конструкцию моста с любой стороны переправы.

Гидроцилиндры получили питание от гидравлической станции с приводом от базового двигателя. Тот приводит в движение гусеничный движитель. Мощности в 750 л.с. хватает тянуть 54-тонную машину по бездорожью в плохих условиях и в операционном процессе при наведении переправы.

Имитация наведения штурмовой переправы через небольшую реку со сложным прибрежным рельефом. Фото: defenseimagery.mil

Установлено, что фотоснимки сделаны в одной из танковых бригад, которая была сформирована в январе 2023 года. Сколько там таких машин эксплуатируется, из-за военной тайны не сообщается.

Из открытых источников известна цена такой техники 749 000 долларов за единицу.

В боевых подразделениях инженерных войск ВСУ есть также 55-тонные мостоукладочные машины Biber, которые правительство Германии передало Украине. Там также экипаж из двух человек - командир и механик-водитель, такая же ширина переправы – 4 метра, а вот длина двустворчатых прогонов немного больше – 22 метра.