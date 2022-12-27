Инженерная машина на шасси танка Leopard 1 называется Biber.

В сети появились первые кадры с мостоукладчиком Biber в Украине. Видео с инженерной машиной на шасси танка Leopard 1 опубликовали на странице Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine : Впервые видео показывает германско-донотированный Biber лакомый лагерь 🇩🇪 в использовании с украинским армой - этот особый один идеально подходит к бруску на месте, куски частей являются посещение.

Украина уже получила три из них с 13 лет назад. pic.twitter.com/yWI8e53VTM — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 25, 2022

На кадрах видно, что у мостоукладчика отсутствуют секции моста, так что, вероятно, конструкция уже проложена.

Также интересно в Украину поступят немецкие САУ, точно стреляющие на ходу.

Украинские военные уже получили три таких инженерных машины. Всего правительство ФРГ передаст Украине 16 мостоукладчиков.

Что такое мостоукладчик Biber?

Biber – это инженерно-боевая машина, которая несет и разворачивает мост на переправе через реки, противотанковые рвы и другие препятствия.

Машина разработана в соответствии с требованиями Бундесвера. Разработка началась в 1965 году, а первые прототипы появились в 1969 году. Изготовление первых серийных мостоукладчиков было завершено в 1975 году. Всего для армии Германии построено 105 таких машин. Такую технику эксплуатируют Австралия, Канада, Нидерланды и Италия.

Мостоукладчик Biber. Фото: Бундесвер



Biber базируется на шасси танка Leopard 1. Вместо башни он оснащен системой возведения моста. Мост укладывается горизонтально, основное преимущество такой конструкции – незаметность противника.

Мост имеет алюминиевую конструкцию и состоит из двух секций по 11 метров. Общая длина – 22 метра и может охватить препятствие длиной 20 метров.

Его может пересекать гусеничная или колесная техника класса MLC-50 (колесная техника – 52,6 т, гусеничная – 45,4 т). Также с ограничениями на таком мосту может использоваться техника класса MLC-60. Экипаж машины состоит из двух человек: водителя и командира.

Накануне стало известно, что Украина получила от Германии дополнительную бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2. Теперь у ВСУ есть 13 таких машин.